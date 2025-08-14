14日午前4時13分頃、茨城県沖を震源とするマグニチュード5.1の地震が発生し、茨城県で最大震度4を観測しました。この地震による津波の心配はありません。地震の概要14日午前4時13分頃、茨城県で最大震度4を観測する地震が発生しました。震源地は茨城県沖(北緯36.5度、東経141.1度)で、震源の深さは約50km、地震の規模(マグニチュード)は5.1と推定されます。この地震による津波の心配はありません。震度3以上が観測された市町村【震