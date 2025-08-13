母としての役割に追われる日々のなかで、ふとした夫の言葉が胸に刺さって辛くなってしまった女性。誕生日に交差した想いが、夫婦の関係に静かに波紋を広げていきます──。今回は筆者の知人から聞いた、夫婦間のすれ違いに関するエピソードをご紹介します。 誕生日 私は今年、30歳という節目を迎えました。 誕生日には、3歳と6歳の娘たちが手紙や似顔絵をプレゼントしてくれました。どうやら長女が計画してくれた様子。