北海道・千歳警察署は2025年8月13日、道路交通法違反（妨害運転）の疑いで札幌市白石区に住む無職の男（30）を逮捕しました。男は8月3日午前11時半ごろ、千歳市新富3丁目の道道を車で走行中、通行を妨害する目的で、横を走っていた車に至近距離まで幅寄せするなど、他人に危害を及ぼすような速度と方法で運転した疑いが持たれています。幅寄せをしている様子を目撃した人から警察に通報があり、事件が発覚しました。警察によります