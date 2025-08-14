気象庁によりますと午前4時13分ごろ、地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度4を観測したのは、笠間市、震度3を観測したのは、郡山市、白河市、天栄村、泉崎村、中島村、棚倉町、玉川村、浅川町、水戸市、日立市、土浦市、石岡市、常陸太田市、高萩市、取手市、茨城鹿嶋市、常陸大宮市、那珂市、筑西市、桜川市、行方市、鉾田市、茨城町、城里町、東海村、真岡市、益子町、市貝町、那須町、渋川市、野田市