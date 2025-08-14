14日午前4時13分ごろ、茨城県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は茨城県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは5.1と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度4を観測したのは、茨城県の笠間市です。【各地の震度詳細】■震度4□茨城県笠間市■震度3□茨城県水戸市日立市常陸太田市高萩市常陸大宮