気象庁によりますと午前4時13分ごろ、東北・関東地方で震度4の地震がありました。震度4を観測したのは、茨城北部、震度3を観測したのは、茨城南部、福島中通り、栃木南部となっています。津波情報、各地の詳しい震度などは、情報が入り次第お伝えします。