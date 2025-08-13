筆者の体験談です。うちの父は昔ながらの亭主関白タイプで、今は耳が遠く、テレビの音量も常に爆音。しかし母の友人が訪ねてくると、会話の声が大きくなるたびに「うるさい！」 と怒り出します。でもある日、そんな父の態度が一変する出来事がありました。 父のテレビ音量にモヤモヤ 私の父は、昔ながらの亭主関白タイプ。加齢とともに耳が遠くなったようで、話しかけてもまず大きな声で注意を引かないと反応してくれません。