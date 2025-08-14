【モデルプレス＝2025/08/14】関西電力株式会社は、8月14日より阿部サダヲと日向坂46の小坂菜緒が出演する新TVCM『環境のためにできること』篇、『あたりまえを支える人』篇を放映する。【写真】日向坂46、スタイル輝く衣装姿◆阿部サダヲ＆小坂菜緒、関西電力新CM出演新CMでは、「あたりまえに、想いを込めて。」をテーマに、阿部と小坂が日常にある「あたりまえ」の大切さに気付き行動するストーリーを展開。電気のゼロカーボン