日本ゴルフ協会（JGA）は13日、9月18日開幕の日本シニアオープン（神奈川・相模原GC東C）に前巨人監督の原辰徳氏（67）が出場すると発表した。開催クラブ会員で特別承認選手として出場資格が付与された。ナショナルオープンには初出場となる。現役時代からゴルフに親しみ、トップアマとしても知られる。原氏は「野球というのは命がけでやっていたもので今、ゴルフというのは自分にとってとても大事な趣味です。少しでもゴルフ