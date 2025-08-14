【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■阿部サダヲ＆日向坂46小坂菜緒が、関西電力の新TVCMに出演！ 阿部サダヲと日向坂46の小坂菜緒が出演する、関西電力の新TVCM『環境のためにできること』篇と『あたりまえを支える人』篇が、8月14日より放映開始となった。 新CMでは、「あたりまえに、想いを込めて。」をテーマに、阿部と小坂が日常にある「あたりまえ」の大切さに気付き行動するストーリーを展開。