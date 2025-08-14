俳優の阿部寛（61歳）が、イメージキャラクターを務める芝浦機械の新CMに出演。8月15日より、CMシリーズ第3弾「ALWAYS芝浦マシーン その3」篇の放映を開始する。それに伴いインタビューに答え、“人生でやり残したこと”について語った。「まだこの世界にないモノを、つくるマシーンを、つくる。」というインパクトのあるフレーズをスローガンとして掲げる本CMシリーズ。撮影後のインタビューでは、「夏といえば自由研究の季節です