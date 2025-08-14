◆米大リーグエンゼルス７ｘ―６ドジャース＝延長１０回＝（１２日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１２日（日本時間１３日）の敵地・エンゼルス戦で「１番・ＤＨ」で先発出場し、“三重苦”を味わった。６回に放った遊直でメジャー初となる三重殺を食らうと、９回には４戦連発となる一時勝ち越しの４３号ソロを放ちながら、その裏追いつかれ空砲に。最後は延長１０回