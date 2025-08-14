King & Princeの最新シングル「What We Got 〜奇跡はきみと〜 / I Know」が、14日発表の「オリコン週間合算シングルランキング」で週間34万6585PTを記録。合算シングル1位を獲得した。【動画】かっこいい！「I Know」MV Teaser動画2018年12月24日付からスタートした「オリコン週間合算シングルランキング」において、自身通算15作目の1位獲得となり、「合算シングル通算1位獲得作品数」 記録は乃木坂46に次ぐ歴代単独2位に