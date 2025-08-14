King & Prince「What We Got 〜奇跡はきみと〜」が、14日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」で上昇率63.8%を記録。1位を獲得した。【動画】かっこいい！「I Know」MV Teaser動画本作は2016年に発表されたディズニーソング「What We Got (Mickey’s Birthday Song)」をベースに、King & Princeがコラボレーションしたミッキーの新オフィシャルテーマソングとなる。4日にYouTube「DisneyMusicJ