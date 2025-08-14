関西電力の新テレビCMに、阿部サダヲ（55）と日向坂46小坂菜緒（22）が出演することが13日、分かった。14日から放送される新CMでは「あたりまえに、想いを込めて。」をテーマに、阿部と小坂が日常にある「あたりまえ」の大切さに気付き行動するストーリーを展開。テーマソングに平井大の「かけがえのないもの」を使用したWEBムービーも同時公開された。阿部は地球環境のために努力を重ねる会社員を演じた。地球環境のために実践し