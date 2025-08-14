NY株式13日（NY時間14:21）（日本時間03:21） ダウ平均44845.50（+386.89+0.87%） ナスダック21700.21（+18.31+0.08%） CME日経平均先物43140（大証終比：-230-0.53%） 欧州株式13日終値 英FT100 9165.23（+17.42+0.19%） 独DAX 24185.59（+160.81+0.67%） 仏CAC40 7804.97（+51.55+0.66%） 米国債利回り 2年債 3.687（-0.044） 10年債 4.238（-0.050） 30年債 4.828