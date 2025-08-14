タレントの柏木由紀（34歳）が、8月13日に放送されたバラエティ番組「上田と女が吠える夜」（日本テレビ系）に出演。AKB48時代、水着になったときに、メンバーに囲まれて“ダックスフントみたいな体”と言われたことがコンプレックスで、「あのときのメンバー許せない」と語った。番組は今回、「容姿に性格…ちょっと恥ずかしいコンプレックス告白SP」と題し、さまざまなコンプレックスを抱える女性芸能人が集結。「“ダックスフン