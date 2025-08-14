タレントの柏木由紀（34歳）が、8月13日に放送されたバラエティ番組「上田と女が吠える夜」（日本テレビ系）に出演。肌荒れがコンプレックスだったが、動画にして出したら800万再生され「めっちゃお金稼げた（笑）」と笑った。番組は今回、「容姿に性格…ちょっと恥ずかしいコンプレックス告白SP」と題し、さまざまなコンプレックスを抱える女性芸能人が集結。MCのくりぃむしちゅー・上田晋也から「柏木さん、どうよ。コンプレック