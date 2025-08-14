ＮＹ時間の午後に入って、ドル円は１４７．３５円付近での振幅が続いている。きょうの為替市場はドル安が優勢となっており、ドル円も戻り売りに押されている状況。１４７円台のレンジ相場にはあるが、きょうの下げで２１日線を下放れる展開も見られており、明日以降の動きが警戒される。１４６円台に入ると買いオーダーも観測されているようだが、米利下げ期待が高まる中、次第に上値は重くなっているようだ。