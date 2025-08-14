レアル・マドリードで本格的に主力となった2021-22シーズンあたりから、ブラジル代表FWロドリゴ・ゴエスは難しい立ち位置にいたと言える。左ウイングの方が持ち味を発揮できるかもしれないが、レアルでは同じブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオールがいた。左サイドはヴィニシウスの主戦場であり、ロドリゴは右ウイングに活路を見い出すしかなかった。チームの主戦力ではあるものの、どこか主役になりきれないキャリアだったと