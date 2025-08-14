15日の米露首脳会談を前に、ヨーロッパの首脳らが13日、ウクライナのゼレンスキー大統領や、アメリカのトランプ大統領とオンライン会合を行いました。ドイツのメルツ首相は13日、ウクライナのゼレンスキー大統領を招き、ヨーロッパ各国やNATO＝北大西洋条約機構の首脳ら、そして、トランプ大統領とオンライン会合を開催しました。15日にトランプ氏がロシアのプーチン大統領と首脳会談を行う前に緊急で開かれたもので、停戦交渉でウ