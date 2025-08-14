ボートレース住之江のお盆レース「大阪ダービー第４２回摂河泉競走」が１４日に開幕する。主力の多くが平凡機や低調機を引き、頭を抱える姿が見られたが、井上一輝（３１＝大阪）が引き当てた２５号機は直近４節で３優出（三角哲男２着、高憧四季３着、榎幸司４着）している優良機。スタート練習後は「試運転で全体に良かったし、特訓でも少し余裕がありましたね。水面が悪くて回り足は分からなかったけど、そんな水面でもパ