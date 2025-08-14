ボートレース下関の「ふくーる下関１３周年記念日本トーター杯お盆特選」は１３日、４日間の予選が終了し、準優勝戦に進む１８人が決まった。横川聖志（４０＝徳島）の予選ラストは４日目５Ｒ４号艇。スタートはコンマ０５のトップタイミング。スリットを越えた直後に仕掛けることはできなかったが、１Ｍは二番差しからスムーズに抜け出して２番手追走。２Ｍで後続を引き離し、２着で予選突破を決めた。「１周１Ｍは迷ったけ