[8.13 天皇杯4回戦 東京V1-2名古屋 味スタ]名古屋グランパスが“鬼門”を突破した。味の素スタジアムで行われた東京ヴェルディとの天皇杯4回戦。同スタジアムで名古屋が最後に勝利したのは、2015年5月23日のJ1第13節・FC東京戦(〇1-0)が最後だった。名古屋の“鬼門”と言えば、カシマスタジアム(現メルカリスタジアム)が有名で、1993年のJリーグ開幕戦で敗れてから実に2008年まで(当時公式戦21戦全敗)勝つことができなかった。