米津玄師と宇多田ヒカルによる奇跡のコラボレーションが実現した。劇場版『チェンソーマン レゼ篇』エンディングテーマとして、米津玄師×宇多田ヒカル「JANE DOE」(ジェーン ドウ)が起用される。この発表にあわせて、米津玄師と宇多田ヒカルのアーティスト写真、両名のコメント、米津玄師が描き下ろした「JANE DOE」ジャケット、「JANE DOE」イントロを使用した劇場版『チェンソーマン レゼ篇』エンディングテーマ「JANE DOE」テ