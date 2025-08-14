◇インターリーグエンゼルス7―6ドジャース（2025年8月12日アナハイム）エンゼルスは延長10回無死一、三塁から6番アデルの左前打で今季9度目のサヨナラ勝ち。6回の大谷の遊直で23年8月18日のレイズ戦以来球団8度目の三重殺を決めたネトは「人生で初めて。今まではYouTubeやTikTokでしか見たことがなかった。昨日2本塁打したよりも、今日の方が興奮した」と笑った。高速道路で約1時間というドジャースとの「フリーウエ