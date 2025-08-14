大リーグ機構がポストシーズンの日程を発表。地区優勝した計6球団に、地区2位以下で勝率上位3球団の計12球団で争う。ワイルドカードシリーズ（3回戦制）は9月30日（日本時間10月1日）、地区シリーズ（5回戦制）は10月4日（同5日）に始まる。以降7回戦制となるリーグ優勝決定シリーズはアが同12日（同13日）、ナが同13日（同14日）開始で、ワールドシリーズは10月24日（同25日）開幕。シーズン勝率が高い球団が本拠地開幕権