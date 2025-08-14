ベラルーシ国防省は、ロシアとの合同軍事演習を9月に行うと発表し、戦術核兵器や新型ミサイル「オレシュニク」の運用訓練を実施すると明らかにしました。ベラルーシのフレニン国防相は13日、ロシアとの合同訓練を9月12日から16日の日程で行い、演習のなかで核兵器の使用計画や最新型の中距離弾道ミサイル「オレシュニク」の運用訓練を実施することを明らかにしました。「オレシュニク」をめぐっては、ロシアのプーチン大統領が1日