13日午後11時ごろ、JR浜松駅近くで車同士が衝突する事故があり、このうち1台の車が炎上しました。車に乗っていた人は避難し、けが人はいないということです。警察や消防によりますと13日午後11時ごろ、浜松市中央区鍛冶町で通行人から「車同士の交通事故で車のエンジンから火が出ている」と消防に通報がありました。火は車1台を焼き、約30分後に消し止められました。車同士が衝突する事故があり車が炎上したということですが、車に