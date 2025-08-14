ボートレース福岡の「お盆特選レース」は１３日、予選３日目が行われた。植田太一（３６＝福岡）の快進撃が止まらない。３日目７Ｒでは２Ｍの絶好の展開を逃さず４勝目をゲット。得点率は８・３３、５位と好位置で予選最終日を迎える。６９号機は３月にもコンビを組んでいる。その時は４走中６着３本と気配もさっぱりだった。今回は「３日目は回転を上げてバランスが取れていたし、全体に良かった。前半もＳして出て行く感じ