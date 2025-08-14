ボートレース尼崎の「日本財団会長杯争奪第５３回オール兵庫王座決定戦」は１３日、準優勝戦が行われた。加藤翔馬（２８＝兵庫）は準優１０Ｒで２着確保。展開を見定めての冷静なハンドルで艇団を割って伸びた。「足は全体にバランス良く仕上がっていたし、まくり差しに入ったら引き波をしっかり超えてくれた」と納得の表情でレースを振り返った。６月に続く地元連続優出。「スタートがしっかり行けている。もちろん優勝を狙