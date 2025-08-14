大人の上質キレイを叶える「リップガーディアン」から、待望の限定色が登場。グロウラッピングティントLの「09ソラリスウーロン」は、フィグベージュに繊細パールを忍ばせた秋映えカラー。ティッシュオフ不要でカップにつきにくく、ガラスのようなツヤが続く進化系ティントグロスです。8月25日(月)ロフト先行、9月19日(金)全国発売♡ 上品フィグベージュ×パールの秋限定色 「