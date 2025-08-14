中国外務省のアジア局長は、在中国日本大使館の首席公使を呼び出し、歴史問題や台湾問題などについて重大な懸念を表明しました。中国外務省の劉勁松アジア局長は13日、北京にある日本大使館の横地晃首席公使を呼び出し、歴史問題や台湾問題、日本に滞在する中国人の安全などについて重大な懸念を表明しました。台湾の林佳竜外交部長が先日、日本を訪問したことが念頭にあるとみられます。日本大使館によりますと、横地首席公使は「