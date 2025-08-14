プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「ぷりぷりエビを味わう！基本のチャーハン by 森岡 恵さん」 「トマトとアボカドの麺つゆサラダ」 「もずくと豆腐のスープ」 の全3品。 エビの旨味を味わうチャーハンに、シンプルなサラダとスープ。週初めの今日はパパッと仕上がる献立です。【主食】ぷりぷりエビを味わう！基本のチャーハン by 森岡 恵さん エビは丁寧に下処理するとぷりぷりお