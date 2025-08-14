トランプ米大統領と電話会談したメルツ独首相（右）とウクライナのゼレンスキー大統領/Florian Gaertner/Photothek/Getty Images（ＣＮＮ）欧州各国の当局者、ウクライナのゼレンスキー大統領、そして米国のトランプ大統領との間で１３日、電話会談が行われた。会談後、ゼレンスキー氏と共に記者会見に臨んだドイツのメルツ首相は、１５日に予定されているトランプ氏とロシアのプーチン大統領との会談が「正しい方向に進むよう」、