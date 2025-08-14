きょうの為替市場は前日の流れを引継ぎドル安が優勢となる中、ポンドドルは一時１．３５ドル台後半まで上昇する場面が見られた。２１日線を上放れる展開が加速しており、年初からの上昇トレンド復帰を試す展開が見られている。目先は７月下旬に付けた高値１．３５９０ドルを上抜いて１．３６ドル台を回復するか注目される。 ストラテジストは英中銀とＦＲＢの政策見通しの差がポンドを押し上げると指摘。前日発表の５ᦁ