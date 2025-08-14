NY株式13日（NY時間11:54）（日本時間00:54） ダウ平均44765.34（+306.73+0.69%） ナスダック21695.51（+13.61+0.06%） CME日経平均先物43150（大証終比：-220-0.51%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は続伸している一方、ＩＴ・ハイテク株は上げが一服している。前日は最高値を更新していた。前日の米消費者物価指数（ＣＰＩ）は、関税が警戒したほどインフレを押し上げていないとの安心感に繋がり