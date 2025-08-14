【スター・ウォーズ プラプラマスコット PART2】 8月下旬 発売予定 価格：1回400円 ヨーダ タカラトミーアーツは、ガチャ商品「スター・ウォーズ プラプラマスコット PART2」を8月下旬に発売する。価格は1回400円。 本商品は、「スター・ウォーズ」のプラプラマスコット第2弾。今回も劇中のイメージを踏襲した