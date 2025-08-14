ボートレース津の「中京スポーツ納涼しぶき杯争奪戦」が１３日に開幕した。伊藤紘章（３９＝愛知）初日２Ｒに４号艇で出走。ジカまくりを仕掛けた２号艇・山本兼士。内を差した３号艇・春園功太の間を突いて上位進出。２Ｍ最内を差して２番手に浮上し、２着でゴールした。１号艇で出走した後半６Ｒでは４号艇・杉江浩明の攻めを受け止め逃げ切って勝利。初日好発進を切った。タッグを組む３０号機は、２節前に下出卓矢が伸び