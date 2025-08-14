ボートレース宮島の「第５５回スポーツニッポン杯」は１３日、予選２日目が行われた。山口剛（４２＝広島）は２日目１０Ｒ、２コースから４着。初日ドリーム戦４着を含め、ここまで３、４、４着と地力を考えれば物足りない走りが続いている。「今節は展開が悪い。こんなに展開が悪いのはＳＧやＧ?でもないくらい」と嘆き節だ。ただ、その一方で「足はいい。リングを替えたが、展示航走で使い切ってしまった。回り過ぎるとい