米津玄師と宇多田ヒカル、奇跡のコラボレーションが実現した。劇場版「チェンソーマン レゼ篇」エンディング・テーマとして、米津玄師と宇多田ヒカルによる楽曲「JANE DOE」（ジェーン ドウ）の起用が決定。合わせて、米津と宇多田のアーティスト写真、両名からのコメント、米津が描き下ろした「JANE DOE」のジャケット、「JANE DOE」のイントロを使用した劇場版「チェンソーマン レゼ篇」エンディング・テーマ「JANE DOE」ティザ