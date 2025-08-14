13日午前、愛知県岩倉市の集合住宅で男性が死亡しているのが見つかった事件で、警察は22歳の男を傷害致死の疑いで逮捕しました。 傷害致死の疑いで逮捕されたのは名古屋市南区の会社員、木山隼人容疑者（22）です。 警察によりますと木山容疑者は11日ごろから13日の午前10時半ごろまで、南区の自宅や岩倉市の集合住宅で住居、職業不詳の加藤宏之さん（56）の頭や顔を瓶などで複数回殴るなどの暴行を加え死亡させた疑い