人生を終えた方が何も残さず、ただ自然に帰ってゆく。新たな埋葬に迫りました。千葉・南房総市にある「真野寺」。1300年の歴史を持つ寺院に広がる豊かな森。実はここ、墓石を置かない特別な“埋葬エリア”なんです。スタートアップのat FORESTが手掛ける「循環葬」。土壌学の専門家の監修の下、火葬した遺骨をパウダー状にして土と混ぜ、自然に返すという新たな埋葬方法として名付けたといいます。埋葬エリアとなるのが、真野寺に