夏に食べたいトマトを丸ごと1個使ったレシピをご紹介します。鶏胸肉を使ってヘルシーに、甘酢あえでさっぱり仕上げます。『鶏肉とトマトの甘酢あえ』のレシピ材料（2人分）鶏胸肉（大）……1枚（約250g）トマト（大）……1個（約200g）青じその葉……5枚〈A〉白いりごま……大さじ1砂糖……大さじ1酢……大さじ1しょうゆ……大さじ1と1/2塩こしょう片栗粉サラダ油作り方（1）トマトはへたを取り、一口大に切る。青じ