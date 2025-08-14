【新華社ウルムチ8月13日】中国新疆ウイグル自治区イリ・カザフ自治州特克斯（テケス）県の麦畑では夕方になると、整然と並んだ麦わらの束を日差しが縁取り、長い影を投げかける。畑で働く人々の姿も実りの風景に溶け込んでいる。（記者/丁磊）