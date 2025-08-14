きょうの為替市場は前日の流れを引継ぎドル安が優勢となる中、ユーロドルは１．１７ドル台を回復。一時１．１７３０ドル付近まで上昇し、２１日線を上放れる展開が見られているが、目先は７月に上値を拒んだ１．１８ドルの水準が意識される。 アナリストからは、前日の米消費者物価指数（ＣＰＩ）を受けたドル安進行で、ユーロが恩恵を受ける可能性があるとの指摘が出ている。米雇用統計が大幅に改善しない限り