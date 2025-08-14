北京市内にある魯迅の旧居。（７月２０日撮影、北京＝新華社記者／王巍）【新華社北京8月13日】中国近代文学の巨匠・魯迅（ろじん、1881〜1936年）は、日本の読者にも広く知られる文学者、思想家で、その作品は東アジア地域で広く愛読されている。北京市内の阜成門内大街にある魯迅の旧居は、彼が1924年から26年まで住んだ場所で、現在は全国重点文物保護単位（国宝・重要文化財）に指定されている。旧居の建物は中庭を取り囲