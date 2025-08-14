北海道・十勝の夜空を飾る花火を東京都心で楽しむ没入体験に迫りました。13日夜、北海道・帯広市で行われた「第73回勝毎花火」。特等席はもちろん現地ですが、北海道で行われるこの花火大会が東京・港区の住宅街にあるビルで見ることができるといいます。会場は、天井にプロジェクターが設置された6メートル四方の部屋です。フォレストデジタル・山田学さん：360度の映像を正面・右・左・天井につなぎ目なくシームレスに映像を映