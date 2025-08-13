岐阜市鷺山で、12日午後8時40分頃、市内に住む80歳のパートの女性が道路を横断中、乗用車にひき逃げされた事件で、車を運転していた男が逮捕されました。 【写真を見る】横断中の80歳女性はねられ重傷乗用車運転の男を逮捕岐阜市でひき逃げ 逮捕されたのは、岐阜県岐南町の会社員武井瞭介容疑者（20）で、警察の調べに対し容疑を認めているということです。 女性は左手首と左足首の骨を折るなどの重傷で、勤務先から