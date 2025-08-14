全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は１３日、新たに柔道とセーリング（ヨット）の２競技が岡山、和歌山両県でそれぞれ始まった。神奈川県勢は、柔道男子団体で東海大相模が準々決勝進出を決めた。３試合連続の一本勝ちに大会に懸ける思いが凝縮されていた。危なげなく、切れ味鋭い技で相手を圧倒した。叔父は、シドニー五輪１００キロ級金メダルの康生さん。その兄で父の智和さんも柔道家で、現在は実業団チームを